Rund 1000 Zuseher aus Salzburg werden heute (18 Uhr) beim Zweitrundenspiel des ÖFB-Cups zwischen dem SK Sturm und Austria Salzburg in Graz erwartet. Um 14.14 Uhr sind zahlreiche Anhänger aus Salzburg am Hauptbahnhof in Graz angekommen. Das Polizeiaufgebot ist groß, zu Zwischenfällen ist es aber noch nicht gekommen.

Bis gestern waren fast 10.000 Tickets abgesetzt (Abonnenten haben freien Eintritt, alle anderen Karten kosten 12 Euro). Der große Zuschauerandrang kombiniert mit der ungewohnt frühen Anstoßzeit unter der Woche wird sich auch auf den öffentlichen Verkehr sehr stark auswirken.

Die Polizei bittet darum alle, die Gegend rund um die Merkur-Arena, wenn möglich, großflächig zu umfahren. "Das hilft uns, die Verkehrssituation zu entschärfen", sagt Polizeisprecher Markus Lamb. Es wird rund ums Stadion ein Sicherheitsbereich eingerichtet, weshalb es auch zu Straßensperren kommen wird. "Das ist eine präventive Maßnahme, die uns die Steuerung erleichtert", erklärt Lamb.

Die Landespolizeidirektion verordnet zudem einen Sicherheitsbereich rund um die Merkur Arena. Die Verordnung tritt am 31. August um 13 Uhr in Kraft und endet um 24 Uhr. Mehr Informationen (Infobox mit Klick auf + öffnen):

