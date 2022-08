Sturm besiegt Altach 4:0, liegt vor den Spielen am Sonntag an der Tabellenspitze. Aber: Zufriedenheit herrscht in Graz deswegen nicht vor. "Gut gefallen hat mir das Ergebnis", sagt Sturm-Trainer Christian Ilzer. "Das Ergebnis war das allerbeste am heutigen Tag. Über das Wie müssen wir uns aber unterhalten."

Vor allem im Kopf wären die Spieler nicht so schnell gewesen - Ilzer mutmaßt, dass es an den 120 Minuten gegen Dynamo Kiew liegt. "Wir haben den Beginn total beherrscht, dann war aber das Glück in gewissen Situationen auf unserer Seite", sagt Ilzer.

Erfreulich: Mit Rasmus Höjlund, Emanuel Emegha und Moritz Wels haben drei Spieler getroffen, die unter 20 Jahre alt sind. Mit Wels und Christoph Lang gegen die SV Ried in den zwei vergangenen Spielen auch zwei Spieler aus der eigenen Akademie. "Acht Punkte mit diesem Programm. Da bin ich zufrieden", sagt Ilzer.

Emegha war nach dem Spiel "richtig glücklich und erleichtert". "Ich fühle mich richtig gut und bin froh, dass ich angekommen bin. Ich habe nicht gedacht, dass es möglich ist, zu treffen."

Für Wels ist es "unglaublich, daheim zu spielen und ein Tor zu machen. Die Gedanken vorm Einschlafen werden sehr schön sein".