Sturm Graz hat wieder auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich in der Innenverteidigung verstärkt. Der Neuzugang ist aber nicht WAC-Spieler Dominik Baumgartner, sondern Dominik Oroz. Der 21-Jährige landete über den Wiener Sportklub, die Wiener Austria und die Vienna in der Akademie von Salzburg (U18) und landete dann über Liefering bei Vitesse Arnheim in der höchsten Liga in den Niederlanden.

Oroz hat Europacup-Erfahrung

Dort hat der 192-Zentimeter große Doppelstaatsbürger - Österreich und Kroatien - in der abgelaufenen Saison in 21 Ligaspielen drei Tore erzielt. Oroz kam auch sieben Mal in der Conference League zum Einsatz. Sein Vertrag bei Vitesse läuft bis Juni 2023 - mit vereinsseitiger Option auf ein weiteres Jahr. Sturm leiht den Innenverteidiger ein Jahr lang aus und hat auch eine Kaufoption - sollte Oroz entsprechen.

"Dominik ist ein Spieler mit großem Potential und hat bei Vitesse Arnheim schon sehr jung bewiesen, dass er internationales Niveau mitbringt. Mit ihm haben wir in der Innenverteidigung jetzt eine Variante mehr und wünschen ihm alles Gute für seinen Start in Graz", sagt Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.

Und auch der Spieler freut sich: "Sturm Graz ist eine großartige Adresse in Österreich und auch in Europa. Ich freue mich sehr auf die Mannschaft, die nationalen Bewerbe und eine weitere internationale Saison."