Den Testspiel-Doppel am Wochenende (Liefering 0:0, BW Linz 1:1) folgte heute das Autogrammstunden-Doppel beim SK Sturm. Im Rahmen des Eröffnung des neuen Fanshops in der Shopping City Seiersberg (Haus 9) stehen Trainer und Spieler für Fotos und Autogramm zur Verfügung. Um 14 Uhr sind Manprit Sarkaria, David Affengruber und Alexander Prass ebenso im Fanshop wie Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker und Teammanager Martin Ehrenreich. Sozusagen in der zweiten Hälfte, als um 18.30 Uhr sind dann Jakob Jantscher, Otar Kiteishvili und Rasmus Hojlund sowie Trainer Christian Ilzer und "Co" Uwe Hölzl für die Fans da. Die offizielle Eröffnung erfolgt durch Wirtschaftsgeschäftsführer Thomas Tebbich und Vorständin Susanne Gorny.

Nach dem Shop in der Hans-Sachs-Gasse in Graz und dem Shop im Stadionturm bei der Merkur-Arena ist Seiersberg nun der dritte Standort, wo Sturm-Anhänger ihre Fanartikel kaufen können.