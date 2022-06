Nach Vesel Demaku und Tomi Horvat wurde der SK Sturm zum dritten Mal in dieser Transferzeit aktiv. Die Grazer verpflichteten David Schnegg. Die Kleine Zeitung berichtete bereits am 27. April von einem bevorstehenden Wechsel des 23-Jährigen. Schnegg war zuletzt in der zweiten italienischen Liga bei Crotone tätig. Der Tiroler war verliehen, sein Stammverein war der FC Venezia. Der 1,85 Meter große Linksverteidiger erhält einen Vierjahresvertrag. Schnegg hat schon sehr viele Stationen hinter sich. Von Mils ging es über Zams, Schönwies und Imst zu Wattens, Liefering, LASK und den Juniors OÖ bis hin zu Venezia und Crotone. 2020 absolvierte der 31-fache Bundesligaspieler vier Länderspiele für Österreichs U21-Nationalteam.

Die Verpflichtung ist unabhängig von den Anfragen diverser Klubs wegen Amadou Dante. "Wir wollen gut vorbereitet in die Saison gehen, in der viele Spiele warten", sagt Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. "David ist ein sehr interessanter Spieler, der mit seinen Qualitäten hervorragend in unser Anforderungsprofil für diese Position passt. Mit David haben wir einen weiteren vielversprechenden österreichischen Spieler langfristig vom SK Sturm Graz überzeugt und wir sind uns sicher, dass er in Graz eine sehr gute Entwicklung nehmen wird."

David Schnegg sagt: "Ich habe den Weg von Sturm in den letzten zwei Jahren mitverfolgt und freue mich, nach Österreich zurückzukehren. Mir gefällt die Idee von Fußball, die in Graz gelebt wird und ich will mich in der Vorbereitung gleich bestmöglich präsentieren und integrieren."