Der SK Sturm gab am Donnerstag die Verpflichtung von Tomi Horvat bekannt. Der 23-jährige slowenische Teamspieler wechselte im Jahr 2018 von Marburg zum NS Mura, war in der abgelaufenen Saison einer der Leistungsträger der Slowenen und wurde zum besten jungen Spieler der Saison gewählt. In Graz hat der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben.