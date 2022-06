Ruhig, konzentriert und fokussiert ist Christian Lang, sobald er an der Seitenlinie steht und „seine“ Frauen beobachtet. Seine Anweisungen sind klar, unaufgeregt – und führen oft zum Erfolg. Im Jahr 2017 hat er die Frauen-Mannschaft des SK Sturm übernommen. Mario Karner, der Leiter der Frauenabteilung, hat Lang beauftragt, die gute Arbeit weiter zu verbessern. Noch offensiver und aggressiver sollte die Spielanlage der Frauen werden. Gesagt, getan: Jahr für Jahr verbessern sich die schwarz-weißen Frauen, haben heuer den Vizemeistertitel geholt und haben noch Chancen auf einen Titel: Am Samstag (15.30 Uhr) geht es im Cup-Finale gegen Ligakrösus St. Pölten. Für den Titel – es wäre der erste Titel für Lang und seine Spielerinnen – braucht es einen richtig guten Tag. Die Trophäe in Händen zu halten „wäre großartig“, meint der Grazer, sagt aber: „Es hat oft mehr Wert, etwas bewegt zu haben, als einen Pokal oder eine Urkunde hochzustemmen.“