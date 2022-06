Die Frauen-Mannschaft von Sturm Graz muss weiter auf den ersten Titel warten. In Amstetten mussten sich Kapitänin Annabel Schasching und Kolleginnen St. Pölten 0:2 geschlagen geben. Ein Doppelschlag vor der Pause durch Melanie Brunnthaler (43.) und Julia Hickelsberger-Füller (45. + 5) war die Vorentscheidung. Nach "Unachtsamkeiten in der Defensive", wie es Trainer Christian Lang formulierte. "Bitter. Wieder so kurz vor der Pause", ärgerte sich Mario Karner, Leiter der Frauenfußball-Abteilung bei Sturm.