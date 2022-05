Die Auslosung meinte es gut mit den Frauen des SK Sturm. Im Cup-Halbfinale musste man auswärts bei Zweitliga-Klub Horn bestehen. Mit einem klaren 5:0 (4:0)-Erfolg wurde die Pflichtaufgabe erfüllt und der Aufstieg ins Cup-Finale, wo es am 4. Juni in Amstetten gegen Ligakrösus St. Pölten geht, fixiert. "Wir wissen ganz genau, was für Qualitäten St. Pölten hat. Aber im Fußball ist alles möglich", sagt Kapitänin Annabel Schasching. Sie eröffnete den Torreigen im Halbfinale (11.), Michela Croatto (25.), Sophie Maierhofer (32.), Andrea Glibo (43.) und Anna Malle (74.) steuerten die weiteren Tore bei. "Es ist cool, dass wir jetzt noch einmal die Chance haben, gegen St. Pölten zu spielen", sagt Schasching. In der Meisterschaft hat man vor drei Wochen gegen den Meister klar mit 0:4 verloren, im Herbst zu Hause allerdings ein 1:1 geholt. "Und da hätten wir sogar gewinnen können."