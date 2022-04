Der SK Sturm fügte Meister Salzburg beim 2:1 in Graz die zweite Saisonniederlage zu. Der Heimsieg war gleichbedeutend mit dem zweiten Platz, den die Grazer somit fixiert haben. Dementsprechend groß war der Jubel in der Merkur-Arena unter den knapp 10.000 Fans und den Trainern sowie Spielern. "Wir haben drei Runden vor Schluss den Vizemeistertitel hier zu Hause mit einem Sieg gegen den amtierenden Meister fixiert, schöner geht es also fast nicht mehr", sagte Coach Christian Ilzer. Jakob Jantscher, der den Endstand mit seinem Tor zum 2:1 fixiert hatte, sagte: "Trotz vieler Ausfälle haben wir immer wieder bewiesen, dass wir eine super Mannschaft mit gutem Charakter haben. Vor allem die Spieler, die seit längerer Zeit wieder einmal gespielt haben, möchte ich heute herausheben, sie haben eine richtig gute Partie abgeliefert."