Oliver Bacher und Winfred Amoah © SK Sturm Graz

Oliver Bacher hat sich über die Akademie als feste Größe der Sturm-Graz-Amateure etabliert. Der 20-Jährige hat in der laufenden Regionalliga-Saison 9 Tore und 8 Assists beigesteuert. Für die Jugendauswahlen des ÖFB sammelte Bacher in 14 Einsätzen internationale Erfahrung.

Winfred Amoah ist fixer Bestandteil des Trainingsbetriebs der Kampfmannschaft. Bei den Amateuren steuerte der 20-Jährige 12 Assists und drei Tore zum Erfolg in der Saison 2019/20 bei.

Andreas Schicker ist zufrieden: "Beide Spieler haben ihre Qualität bereits bei zahlreichen Einsätzen bei den Amateuren im Erwachsenenfußball gezeigt. Oliver ist ein torgefährlicher Stürmer, der auch spielerische Elemente mit bringt. Winfred zeichnet seine unbekümmerte Spielweise in 1-gegen-1-Situationen aus, die in jeder Hinsicht für Gefahr in der Offensive sorgen. Ich freue mich, dass wir die beiden in Zukunft weiter entwickeln können."