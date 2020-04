Kleine Zeitung +

Andreas Schicker "Wir sind keine Chaosmannschaft, aber uns hat das Herz gefehlt"

Andreas Schicker tritt am Freitag offiziell das Amt des Sport-Geschäftsführers beim SK Sturm an. Zuvor spricht der 33-Jährige über seinen Böller-Unfall, darüber, wo er Kraft tankt, wie er sich die Arbeit mit Günter Kreissl vorstellt und was dem SK Sturm aktuell fehlt.