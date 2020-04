Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Markus Schopp ©

Gestern Vormittag nahm Hartberg-Trainer Markus Schopp noch an einer Videokonferenz des ÖFB teil, am Nachmittag rückte er dann aus, um seinen Spielern beim Shuttle-Run-Test zuzusehen. Eine Gruppe absolvierte den Test in Pachern, die anderen Spieler in Hartberg. "Ich bin richtig froh, dass es wieder losgeht", sagt Hartberg-Kapitän Siegfried Rasswalder. Wie alle Bundesliga- und Zweitliga-Spieler hielten sich auch die Oststeirer mit Heimprogramm zu Hause fit. "Es ist manchmal mühsam, alleine zu trainieren. Aber glücklicherweise haben wir das ja jetzt überstanden. Und ich freue mich wirklich, wieder einige Kollegen in echt zu sehen, nicht über Video", sagte Rasswalder. Der Test habe sich anders angefühlt als andere Testungen, "weil wir ja kein Lactat genommen haben", erklärt Rasswalder: "Wir mussten nur laufen."