Auch Sturm und LASK betroffen Salzburg-Verschiebung sorgt für Änderungen am Liga-Spielplan

Weil das Europacup-Spiel der Salzburger auf Freitag verlegt wurde, waren Anpassungen am Liga-Spielplan notwendig: Altach empfängt die Bullen erst am Montag, das Cup-Halbfinale zwischen Salzburg und LASK findet am Donnerstag statt. Salzburg - Sturm und Mattersburg - LASK gehen am Sonntag über die Bühne.