Eine Reaktion seiner Mannschaft verlangte Nestor El Maestro nach der Heimniederlage gegen Altach. Eine Reaktion bekam er auch zu sehen, wie er sie einschätzt, wird der Abend zeigen. Sturm trat mit einer Fünferkette auf, Bekim Balaj und Kiril Despodov mussten zu Beginn auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Und alles ws sich El Maestro überlegt hatte, funktionierte in der Anfangsphase. Thorsten Röcher brachte Sturm nach vier Minuten in Führung - Anastasios Avlonitis bereitete das Tor sehenswert per Ferse vor. Nur wenige Sekunden später rettete der Grieche per Kopf auf der Linie.

Wer meint, das wäre alles gewesen in einer turbulenten Anfangsphase, täuschte sich: Nach acht Minuten verwertete Kapitän Stefan Hierländer vom Elfmeterpunkt. Nach 24 Minuten drehte Otar Kiteishvili nach sensationeller Röcher-Vorarbeit jubelnd ab. Durch Philipp Huspek hatte Sturm noch große Chancen das vierte oder gar fünfte Tor zu erzielen.

Aber statt noch höher zu führen, erzielte Lukas Spendlhofer zuerst ein Eigentor (38.), Markus Wostry erzielte noch vor dem Pausenpfiff den Anschlusstreffer.

Stimmen zum Spiel Valerien Ismael (LASK-Trainer): "Es war ein schwieriges Spiel für uns durch einige Ausfälle und Verletzte. Filipovic hat sich beim Aufwärmen verletzt, doch er hat auf die Zähne gebissen, ehe wir ihn in der Halbzeit rausnehmen mussten. Für uns ist alles zusammengekommen, auch noch die Verletzung von Renner, und dann steht es 0:3. Dann kam der Knackpunkt, wir machen das 1:3, und das 2:3 war dann die Zündung für uns. Wichtig war, dass es noch kurz vor dem Pausenpfiff gefallen ist. Kompliment an die Mannschaft, wie sie dann in der zweiten Halbzeit Sturm auseinandergepflückt und alles, was noch im Tank war, rausgehauen hat. Somit fühlt sich das heute wie ein Sieg an." Nestor El Maestro (Sturm-Trainer): "Es war ein unterhaltsames Spiel, wir haben zwei gute und charakterstarke Leistungen gesehen. Der LASK hat Charakter gezeigt, wie er zurückgekommen ist. Wir haben auch Charakter gezeigt, wie wir mit acht Feldspielern den Punkt gehalten haben. Es war eine gewöhnlich starke Leistung des LASK und eine starke Leistung von meiner Mannschaft. Und es war auch eine starke Leistung von anderer Stelle, die ich nicht kommentieren möchte."

Der LASK war dann in der zweiten Spielhälfte die klar bessere Mannschaft. Sturm wehrte sich, hatte in numerischer Unterlegenheit - Dominguez sah Gelb-Rot - aber immer größere Probleme. Joao Klauss glich nach 74 Minuten vom Elfmeterpunkt aus. Fünf Minuten vor Schluss musste dann auch noch Hierländer vom Feld - weil Peter Michorl mit einem Freistoß die Querlatte traf, ist Sturm mit dem Punkt am Ende sogar noch gut bedient.