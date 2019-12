Facebook

© GEPA pictures

Historiker fühlten sich an den 12. September 2009 erinnert. Damals führte der SK Sturm in Graz gegen den LASK sogar bis zur 79. Minute mit 3:0. Am Ende gab es ein 3:3-Remis. Genau das passierte den Steirern gestern in Pasching wieder.