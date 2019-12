Kleine Zeitung +

Sturm - Altach 1:2 Altach gelingt der verdiente Siegtreffer

Der SK Sturm empfängt derzeit in der Bundesliga Altach. Jakob Jantscher brachte die Grazer schon in der dritten Minute in Führung. Danach nahmen die Vorarlberger das Zepter in die Hand und drehten die Partie dank Treffern von Christian Gebauer (62.) und Sidney Sam (90.).