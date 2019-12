Facebook

Sturm hatte in der Champions League 2000/01 viel zu jubeln © GEPA

Am Dienstag steht ein einsamer Rekord auf dem Spiel. Salzburg kann mit einem Heimsieg gegen Liverpool in die Top 16 der Champions League einziehen und somit die Gruppenphase überstehen. Das ist zuvor nur einer Mannschaft Österreichs gelungen. Der SK Sturm überstand in der Saison 2000/01 sensationell die Vorrunde und durfte im Anschluss an der zweiten Gruppenphase, die drei Jahre später durch das Achtelfinale abgelöst wurde, teilnehmen.

Die Steirer schrieben damals ein österreichisches Fußballmärchen. Trainer Ivica Osim impfte Ivica Vastic und Co. eine Spielidee ein, die durch den überbordenden Mut zwar zu drei 0:5-Auswärtsdebakeln führte, aber letztlich die Basis für den größten Erfolg der Klubgeschichte werden sollte. „Wir haben lange viel Lehrgeld gezahlt. Aber mit der Erfahrung kam die Abgebrühtheit“, sagt Günther Neukirchner, der damals bis auf die drei 0:5-Niederlagen in allen Partien spielte. „Der Höhepunkt war sicher das 2:2 bei Galatasaray. Das war damals der regierende UEFA-Cupsieger. Da haben uns die türkischen Fans im Stadion und die Türken in der Stadt gefeiert. Die Ankunft am Grazer Flughafen, bei der Tausende Sturm-Fans gekommen sind, bleibt sowieso unvergessen.“

"Das kann einem keiner mehr nehmen"

Mit vier Treffern war Markus Schopp damals der Topscorer bei den Schwarz-Weißen. Zudem leistete er den Assist zum 2:2-Ausgleich in Istanbul. „Das Besondere damals war, diese Erfolge mit dem eigenen Jugendverein zu erleben. Das kann einem keiner mehr nehmen“, sagt der jetzige Hartberg-Trainer, der damals den rechten Flügel beackerte. „Da hat man gesehen, dass es das Resultat jahrelanger Arbeit war. Wir haben uns nie Grenzen gesetzt. Rückschläge wie das Ausscheiden im UEFA-Cup gegen Parma oder die 0:5-Niederlagen haben uns nur noch stärker gemacht.“

Der SK Sturm in der Champions League: Die Saison 2000/01 in Bildern UEFA Champions League, Glasgow Rangers vs Sturm Graz 12. September 2000

Rangers - Sturm 5:0 (3:0). Tore: Mols (9.), R. de Boer (19.), Albertz (29.), van Bronckhorst (71.), Dodds (85. Sturm: Schicklgruber; Foda; Mamedow, Strafner; Schopp, Schupp, Fleurquin, Korsos, Prilasnig; Reinmayr (79. Mählich), Juran (79. Szabics) (c) Markus Leodolter UEFA Champions League, Glasgow Rangers vs Sturm Graz (c) Markus Leodolter UEFA Champions League, Glasgow Rangers vs Sturm Graz (c) Markus Leodolter UEFA Champions League, Glasgow Rangers vs Sturm Graz (c) Markus Leodolter UEFA Champions League, Sturm Graz vs Galatasary Istanbul 20. September 2000

Sturm - Galatasaray Istanbul 3:0 (1:0). Tore: Juran (32.), Schopp (64., 81.) Sturm: Schicklgruber; Neukirchner; Popovic, Prilasnig; Schopp, Schupp, Fleurquin, Reinmayr (71. Strafner), Minavand; Kocijan (46. Mamedow), Juran (81. Korsos) (c) Guenter Floeck UEFA Champions League, Sturm Graz vs Galatasary Istanbul (c) Siegfried Plank UEFA Champions League, Sturm Graz vs Galatasary Istanbul (c) Markus Leodolter UEFA Champions League, Sturm Graz vs Galatasary Istanbul (c) Franz Pammer UEFA Champions League, AS Monaco vs Sturm Graz 27. September 2000

Monaco - Sturm 5:0 (3:0). Tore: Simone (13., 38., 41.), Farnerud (77.), Nonda (84.). Sturm: Schicklgruber; Foda (46. Feldhofer); Mamedow (46. Strafner), Popovic (69. Szabics); Schopp, Fleurquin, Prilasnig, Korsos, Minavand; Juran, Reinmayr (c) Markus Leodolter GEPA GEPA GEPA UEFA Champions League, Sturm Graz vs AS Monaco 17. Oktober 2000 Sturm - Monaco 2:0 (1:0). Tore: Schopp (39., 88.) Sturm: Sidorczuk (83. Schicklgruber); Neukirchner; Mamedow, Popovic (59. Prilasnig); Schopp, Schupp, Reinmayr (70. Strafner), Fleurquin, Korsos; Vastic, Kocijan (c) Markus Leodolter GEPA GEPA GEPA UEFA-Champions League, Sturm Graz vs Glasgow Rangers 25. Oktober 2000 Sturm - Glasgow Rangers 2:0 (1:0). Tore: Juran (20.), Prilasnig (94.) Sturm: Schicklgruber; Popovic; Neukirchner, Korsos; Mamedow (83. Feldhofer), Schupp, Reinmayr (46. Minavand), Fleurquin, Prilasnig; Juran (65. Strafner), Kocijan (c) Daniel Raunig GEPA GEPA GEPA UEFA Champions League, Galatasaray Istanbul vs Sturm Graz, Ankun 07. November 2000 Galatasaray Istanbul - Sturm 2:2 (1:0). Tore: Ergün (30./Elfer), Jardel (75.) bzw. Juran (64.), Ünsal (80./Eigentor). Sturm: Sidorczuk; Neukirchner; Prilasnig, Mamedow; Schopp, Schupp (61. Korsos), Reinmayr (45. Juran), Fleurquin, Minavand (87. Strafner); Kocjian, Vastic (c) Franz Pammer GEPA GEPA GEPA UEFA Champions League, FC Valencia vs Sturm Graz 21. November 2000 Valencia - Sturm 2:0 (1:0). Tore: Carew (45.), Sanchez (47.) Sturm: Sidorczuk; Neukirchner; Mamedow, Prilasnig; Schopp (78. Feldhofer), Schupp, Reinmayr (83. Szabics), Korsos, Minavand; Kocijan, Vastic (c) Daniel Raunig GEPA GEPA GEPA UEFA Champions League, Sturm Graz vs Manchester United 06. Dezember 2000 Sturm - Manchester United 0:2 (0:1). Tore: Scholes (17.), Giggs (89.). Sturm: Sidorczuk; Popovic; Prilasnig, Neukirchner (82. Strafner); Schopp, Korsos, (70. Reinmayr), Mamedow (85. Mählich), Fleurquin, Minavand; Vastic, Kocijan (c) Markus Leodolter GEPA GEPA GEPA UEFA Champions League, Sturm Graz vs Panathinaikos Athen 14. Februar 2001 Sturm - Panathinaikos Athen 2:0 (0:0). Tore: Haas (60.), Kocijan (85.). Sturm: Sidorczuk; Neukirchner; Korsos, Prilasnig; Schopp (79. Ibertsberger), Schupp, Vastic, Fleurquin, Minavand; Juran (56. Haas), Kocijan (90. Szabics) (c) Michael Riedler GEPA GEPA GEPA UEFA Champions League, Panathinaikos Athen vs Sturm Graz 20. Februar 2001 Panathinaikos Athen - Sturm 1:2 (0:2). Tore: Goumas (73.) bzw. Schopp (25.), Haas (42.). Sturm: Sidorczuk; Prilasnig; Korsos, Neukirchner; Schopp, Schupp, Fleurquin, Minavand (84. Ibertsberger); Vastic, Kocijan (90. Hlinka); Haas (70. Szabics) (c) Markus Leodolter GEPA GEPA GEPA UEFA Champions League, Sturm Graz vs FC Valencia 7. März 2001 SK Sturm - Valencia 0:5 (0:1).Tore: Ayala (5.), Carew (50.), Gonzalez (60.), Alonso (88., 92.). Sturm: Sidorczuk; Prilasnig; Korsos, Strafner; Ibertsberger, Schupp, Fleurquin (62. Feldhofer), Kocijan (62. Szabics), Minavand (75. Martens); Vastic, Haas Rote Karte: Prilasnig (34./Notbremse an Carew) (c) Markus Leodolter GEPA GEPA GEPA UEFA Champions League, Manchester United vs Sturm Graz 13. März 2001 Manchester United - Sturm 3:0 (2:0). Tore: Butt (5.), Sheringham (20.), Keane (86.). Sturm: Sidorczuk; Neukirchner; Ibertsberger, Korsos; Schopp, Schupp (65. Martens), Fleurquin, Mählich (46. Hlinka), Minavand (46. Szabics); Vastic, Haas (c) Markus Leodolter GEPA GEPA GEPA 1/48

Für die letzten vier Partien kehrte im Frühjahr Mario Haas, der von Straßburg zurückgeholt wurde, in den Sturm-Kader zurück. Der Angreifer erzielte in der zweiten Gruppenphase zwei Tore. „Mit dem ersten Ballkontakt habe ich gegen Panathinaikos getroffen, das war ein Wahnsinn. Wir waren eine sensationelle Mannschaft“, sagt Haas, der hofft, dass Salzburg mit Sturm „gleichzieht“. „Alle Rekorde werden einmal gebrochen. Aber für den österreichischen Fußball wäre es ein ganz wichtiger Schritt. Dann reden nicht alle, wie schlecht unser Fußball ist. Und in einem Spiel ist immer alles möglich.“

Erfolgschancen geben den Salzburgern auch Schopp („Es braucht eine extrem starke Liverpool-Mannschaft, um Salzburg zu besiegen“), Neukirchner („Es ist möglich, aber sehr schwer gegen die beste Mannschaft der Welt“) und Hannes Reinmayr („Diesen Salzburgern ist alles zuzutrauen“).

