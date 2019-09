3:3 Sturm muss sich in Mattersburg mit einem Punkt zufriedengeben

Nach dem Führungstreffer von Andreas Gruber konnte Sturm das Spiel drehen. Patrick Bürger erzielte in der zweiten Hälfte wieder den Ausgleich. In der 77. Minute traf Sturms Thorsten Röcher gegen seinen Ex-Klub - doch Gruber sicherte den Gastgebern in der Nachspielzeit noch einen Punkt. Hier sind Sie live dabei.