Heute Steirer-Derby Sturm Graz und TSV Hartberg: Zwei unterschiedliche Welten

Steirer-Derby: Hartberg und Sturm treffen heute um 17 Uhr in der Profertil-Arena aufeinander. Was die beiden Vereine vor ihrem dritten Duell in der Bundesliga unterscheidet. Hartberg hat nur in einem Bereich die Nase vorne: Die Oststeirer bauen auf mehr Steirer als die Grazer.