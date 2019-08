Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/ERWIN SCHERIAU

Wie schon bei der Premiere in der Vorsaison ist das Duell Hartberg gegen Sturm auch diesmal wieder restlos ausverkauft. Am Sonntag (17 Uhr) werden somit also 5024 Zuschauer in der Profertil-Arena zu Gast sein. Der Auswärtssektor ist mit 1200 Personen bis auf den letzten Platz gefüllt.

Bilanz Hartberg gegen Sturm Bundesliga Saison 2018/2019: Sturm - Hartberg 3:2, Hartberg - Sturm 2:0 ÖFB-Cup Saison 2015/2016: Hartberg - Sturm 0:6

Saison 2011/2012: Sturm - Hartberg 2:4 n.V.

Das Spiel am Sonntag ist nach dem Derby im Vorjahr sowie dem Duell Hartberg gegen Rapid die dritte Partie der Vereinsgeschichte des TSV, die vor 5024 Zusehern stattfindet.