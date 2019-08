Kleine Zeitung +

SK Sturm Warum auf Michael John Lema ein kleiner Fluch lastet

Michael John Lema wartet beim SK Sturm in dieser Saison noch auf einen Startelfeinsatz. Der 19-Jährige könnte am Sonntag in Hartberg von Beginn an spielen. Vielleicht könnte das einen kleinen Fluch beenden.