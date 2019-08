Rapid mit erstem Saisonsieg, Salzburg und LASK weiter voran

Fußball-Rekordmeister Rapid hat den ersten Sieg in der neuen Bundesliga-Saison eingefahren. Allerdings geschah das am Samstag mit einigem Zittern, denn der SCR Altach hatte beim 2:1 im Allianz Stadion in der zweiten Hälfte mehr Spielanteile. Meister Salzburg schickte den WAC durch späte Tore noch deutlich mit 5:2 nach Hause. Der LASK behielt mit einem 1:0 bei der Admira seine Weiße Weste.