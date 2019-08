Hartberg und Sturm werden einander heute (17 Uhr) in der Bundesliga bekämpfen. Auf Führungsebene verbindet die Klubs aber tiefster Respekt.

Derbyzeit! Hartberg und Sturm werden heute (17 Uhr) wieder alles in die Waagschale werfen, um sich steirische Nummer eins nennen zu dürfen. Hinter den Kulissen herrscht aber Harmonie in der schwarz-blauen Partnerschaft. „Zwischen den Vorständen herrscht sicher kein Krieg“, sagt Hartberg-Obmann Erich Korherr.

Die Grazer sind für die Oststeirer so etwas wie „ein Vorbild. Ein absoluter Vorzeigeverein. Und: Die Grazer wissen auch, dass wir ein verlässlicher Partner sind“, erzählt Korherr, der im vergangenen, ersten Bundesliga-Jahr viel Kontakt mit den Geschäftsführern Günter Kreissl und Thomas Tebbich sowie Präsident Christian Jauk hatte. „Sturm ist die klare Nummer eins in der Steiermark und wir werden nie das erreichen, was sie erreicht haben. Aber im kleinen Rahmen können wir uns sicher etwas abschauen. Egal, ob es bei den Fangruppen oder bei der wirtschaftlichen Arbeit ist.“

Von einem „hervorragenden Einvernehmen“ spricht auch Jauk. Der schwarz-weiße Boss spricht in höchsten Tönen vom heutigen Kontrahenten, der erst eine Bundesliga-Saison absolviert hat. „Hartberg hat sich in der Bundesliga etabliert. Nach einem sensationellen Herbst im Vorjahr hat der gesamte Verein in der Rückrunde die Nerven behalten und ist dafür verdient mit dem Klassenerhalt belohnt worden“, sagt Jauk.

Großes Lob hat der 54-Jährige für das Hartberger Triumvirat übrig. "Markus Schopp kenne ich schon sehr lange. Das ist ein Trainer, der sein Metier beherrscht. Ich wünsche ihm alles Gute, nur nicht gegen uns“, sagt Jauk schmunzelnd. „Dazu kommt mit Erich Korherr ein Obmann, der den Verein operativ mit viel Herzblut führt. Und mich freut es ungemein, dass sich mit Präsidentin Brigitte Annerl eine Frau für den Fußball engagiert. Ich habe tiefsten Respekt vor der Arbeit der Hartberger, die mit geringen Mitteln etwas Tolles auf die Beine stellen.“

5024 Zuseher werden die Profertil-Arena heute zum Beben bringen. Nicht nur für Korherr „außergewöhnlich“. Für ein Steirer-Derby aber das richtige Ambiente für ein hoffentlich unterhaltsames Spiel.