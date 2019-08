Österreichs Frauen-Fußball-Vizemeister Sturm Graz das zweite Match in der Champions-League-Qualifikation gewonnen.

Modesta Uka traf zum 2:0 gegen Rigas © GEPA

Starker Auftritt der Damen des SK Sturm Graz: Sie haben am Samstag das zweite Match in Gruppe 7 der Champions-League-Qualifikation in Riga gegen Gastgeber FK Rigas mit 4:0 (1:0) gewonnen. Die Treffer erzielten Maria Plattner (38., 72.), Modesta Uka (55.) und Julia Wagner (69.).

"Ich freue mich über den kontinuierlich geplanten Spielaufbau, obgleich wir die freien Räume in der Offensive noch viel besser besetzen können. Wichtig war mir die Spielverlagerung, das ist uns großteils sehr gut gelungen. In den nächsten Wochen werden wir uns noch intensiv mit der Entscheidungsfähigkeit im Angriffsdrittel beschäftigen", war Sturm-Coach Christian Lang zufrieden.

Die Steirerinnen, die das erste Gruppenspiel gegen Sporting Braga 0:2 verloren hatten, treffen am Dienstag (17.00 Uhr) auf Apollon Limassol (CYP).

Hier können Sie sich das Spiel in voller Länge ansehen: