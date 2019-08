Österreichs Frauen-Fußball-Vizemeister Sturm Graz hat am Mittwochnachmittag zum Auftakt der Champions-League-Qualifikation in Riga gegen Sporting Braga 0:2 (0:1) verloren.

Die Sturm-Damen rund um Modesta Uka wehrten sich tapfer © GEPA

An Leidenschaft und Kampfgeist hat es den Sturm-Damen im ersten Qualifikationsspiel zur Champions League in Riga bestimmt nicht gefehlt. Im Gegenteil - so konnten die Grazerinnen der favorisierten Truppe von Sporting Clube de Braga lange Zeit das Leben schwer machen, mussten am Ende aber dennoch zwei Gegentore hinnehmen. So trafen Vanessa Marquez (37.) und Folashade Pratt (77.) für Portugals Meister.

"Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden. Spiele gegen solch starke Gegner sind für unsere Entwicklung genau das Richtige, wir haben uns gut verkauft. Braga hat mehrere Teamspielerinnen und international erfahrenen Routiniers im Kader, außerdem ist der Altersschnitt um ein Wesentliches höher. Wir haben aus diesem Spiel sicher eine Menge für die kommenden Aufgaben mitnehmen können", sagte Sturm-Trainer Christian Lang nach dem Abpfiff.

Und Sektionsleiter Mario Karner erklärte: "Man muss dem SC Braga gratulieren, das war ein verdienter Sieg. Dennoch war das ein couragierter Auftritt unserer Mannschaft. Es war zu sehen, dass wir nach und nach Schritte nach vorne machen. Gegen diese Topmannschaft haben wir von unserer Seite heute das Maximum herausgeholt."

Nächster Sturm-Gegner ist am Samstag (12.30 Uhr MESZ) Gastgeber Rigas.