Der SK Sturm gastiert heute um 17 Uhr in der zweiten Bundesliga-Runde beim WAC in Kärnten. Sturm-Trainer Nestor El Maestro stellt Neo-Angreifer Bekim Balaj sofort in die Startelf.

© GEPA pictures

Zu einem echten Spitzenspiel kommt es heute in der Lavanttal-Arena von Wolfsberg. Die beiden Klubs, die nach dem ersten Spieltag ex auquo an der Tabellenspitze liegen, treffen um 17 Uhr aufeinander, wenn der WAC den SK Sturm empfängt.

Bei den Steirern muss es zwangsläufig zu Umstellungen kommen. Neben Kapitän Stefan Hierländer, der wegen einer Knieverletzung bereits in allen Pflichtspielen dieser Saison zuschauen musste, fällt heute auch Heimkehrer Thorsten Röcher aus. Ihn plagt eine Muskelverletzung am Oberschenkel.

Sturm-Trainer Nestor El Maestro baut seine Startelf im Vergleich zum Europacupspiel gegen Haugesund am Donnerstag (2:1) nur an einer Position um. Aber diese Umstellung hat es in sich. Für Röcher greift erstmals Neo-Stürmer Bekim Balaj an. Die Nummer 9 aus Albanien soll endlich für die nötige Gefahr im Sturmzentrum sorgen.