Der SK Sturm muss mehrere Wochen auf Thorsten Röcher verzichten. Der Offensivspieler hat sich gegen Haugesund eine Muskelverletzung am Oberschenkel zugezogen. Hartberg erhielt Spielgenehmigung für Dossou und Nimaga.

© GEPA pictures

Groß ist die Enttäuschung beim SK Sturm nach dem Ausscheiden in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation gegen Haugesund. Auch wenn alle betonen, sich nun auf die kommenden Aufgaben in der Bundesliga zu konzentrieren, wird dieses Unterfangen deutlich erschwert.

Denn im Heimspiel gegen die Norweger am Donnerstag musste Thorsten Röcher verletzungsbedingt schon nach 27 Minuten den Platz verlassen. Der Hoffnungsträger, der nach einem einjährigen Gastspiel in Ingolstadt nach Graz zurückgekehrt ist, wird deshalb lange ausfallen.

Wie Sturm-Trainer Nestor El Maestro bestätigt hat, hat sich Röcher eine Muskelsehnenverletzung am Oberschenkel zugezogen und wird definitiv "einige Wochen" ausfallen. Auf Nachfrage wird ein Comeback des Hoffnungsträgers frühestens nach der Länderspielpause Mitte September wahrscheinlich sein.

Gute Nachrichten gibt es unterdessen von Hartberg: So haben die Oststeirer am Freitag die Spielgenehmigungen für die beiden Neuzugänge Jodel Dossou und Bakary Nimaga erhalten. Damit kann das Duo aus Afrika theoretisch am Samstag im Heimspiel gegen die Admira eingesetzt werden.