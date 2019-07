Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/NTB Scanpix/JAN KARE NES

Nun steht die Mannschaft fest, auf die der SK Sturm in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation treffen würde: PSV Eindhoven scheiterte in der Champions-League-Qualifikation am FC Basel, wäre somit der Gegner der Grazer. Basel trifft in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation nun auf den LASK.

Der SK Sturm muss aber am Donnerstag erst einen 0:2-Rückstand gegen Haugesund aufholen – in einem „Geisterspiel“ mit rund 3000 Kindern, die zugelassen sind. Die UEFA schickt eigens zwei Anwälte nach Graz, die überprüfen, ob sonst tatsächlich niemand im Stadion ist. Bei den Eingängen verteilen die Sturm-Fanklubs übrigens 2500 Fahnen an die Kinder.