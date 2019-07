Am Donnerstag wird es am Stadionvorplatz ein Public Viewing für das Europa-League-Qualifikationsrückspiel der zweiten Runde zwischen dem SK Sturm und Haugesund (Anpfiff: 20.30 Uhr) geben. Die Aktion für die Kindertickets wurde verlängert.

© APA/ERWIN SCHERIAU

Nachdem in der Vorwoche die Sturm-Fans dazu aufgerufen haben, das Geisterspiel in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation gegen Haugesund (das Hinspiel gewannen die Norweger mit 2:0) zumindest am Stadionvorplatz zu besuchen und dort für Stimmung zu sorgen, hat der SK Sturm darauf reagiert.

Die Schwarz-Weißen werden nämlich ein Public Viewing organisieren und das Rückspiel auf einer Großbildleinwand übertragen. Ab 20.30 Uhr wird dabei das TV-Signal von Puls 4 übernommen, das die Begegnung live übertragen wird.

Kindertickets können abgeholt werden

Für die Kinder unter 14 Jahren, die dank einer Ausnahmegenehmigung das Spiel besuchen dürfen, ist die Anmeldefrist verlängert worden. Bis zum Spieltag können sich Zehnergruppen aus Vereinen mit jeweils zwei Begleitpersonen auf www.sksturm.at anmelden.

Insgesamt werden mindestens 2700 Kinder das Spiel live in der Merkur-Arena verfolgen. Die Tickets für die schon angemeldeten Gruppen können ab sofort in den Sturm-Shops abgeholt werden.