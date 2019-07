Facebook

Sakic: "Müssen und werden dagegenhalten" © GEPA pictures

Kurz vor dem Start auf dem Flughafen Graz-Thalerhof in Richtung Haugesund wurden die Triebwerke der Sturm-Maschine noch einmal heruntergefahren. Der Kapitän selbst stieg auf das Dach des Flugzeugs – und Minuten später war die Maschine mit der Flugnummer ENT591 in der Luft. Sturms Zeugwart Christoph Hiden, selbst Pilot, vermutete Probleme mit den „Pitot-Statik-System“. Was so viel bedeutet wie: verstopfte Messröhrchen für die Druckmessung. Das System zeigte wohl einen Fehler auf, den der Pilot ohne großes Aufsehen behob.