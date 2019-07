Facebook

Philipp Huspek, Otar Kiteishvili, Emeka Eze (von links) © GEPA pictures

Um 9.35 Uhr machte sich die Mannschaft des SK Sturm Graz mit dem Flug ENT 591 vom Flughafen Graz-Thalerhof auf den Weg nach Haugesund. An Bord der Maschine nach Norwegen befanden sich 189 Passagiere.

Neben der Delegation des SK Sturm flogen auch 126 Fans mit zum Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde in der Europa League. Einige wenige nehmen sogar die Strapazen einer rund 25-stündigen Anreise mit dem Auto in Kauf. Nach dem Mittagessen und der Mittagsruhe steht das Abschlusstraining im Stadion des FK Hagesund an. 15 Minuten darf man den Schwarz-Weißen zusehen, dann wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert.

SK Sturm Graz: EL-Qualifiktion Von links nach rechts: Emeka Friday Eze, Emanuel Sakic, Anastasios Avlonitis und Otar Kiteishvili

„Wenn wir so auftreten wie gegen Anif, haben wir gegen die Norweger gute Chancen“, sagt Jakob Jantscher vor dem morgigen Auftritt, warnt aber vor den körperlich robusten Gegenspielern: „Die sind alle einen Kopf größer als ich.“ Sturm-Trainer Nestor El Maestro erklärt deshalb: „Wir müssen so gut es geht Standards in der Nähe unseres Tores vermeiden.“

Delegationschef ist Sturm-Vize Peter Schaller. Präsident Christian Jauk ist beruflich verhindert und kommt morgen nach Norwegen.

Für das Rückspiel in Graz am 1. August sind übrigens 2200 Tickets (nur Kinder bis 14 Jahre aus Vereinen sind in Zehnergruppen zugelassen) verkauft.