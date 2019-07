Facebook

Thorsten Röcher © (c) GEPA pictures/ David Rodriguez

Thorsten Röcher spielt wieder für Sturm Graz. Nach einem unglücklichen Jahr bei Ingolstadt in der Zweiten Deutschen Bundesliga wechselt der 28-jährige Linksfuß zurück an die Mur - vorerst auf Leihbasis, aber mit Kaufoption.

Geschäftsführer Sport Günter Kreissl zeigt sich hocherfreut über den Transfer: Über die sportlichen Qualitäten von Thorsten muss ich nicht viele Worte verlieren. Die 25 Scorerpunkte der Saison 17/18 sagen genug über die Leistungsfähigkeit eines Spielers aus. Natürlich bin ich sehr erfreut, dass er sich nun zum zweiten Mal ausdrücklich für den SK Sturm entschieden hat. Darüber hinaus bin ich voller Zuversicht, dass er alles unternehmen wird, um dort anzuschließen, wo er vor einem Jahr in Graz aufgehört hat."

Und auch Röcher selbst ist zufrieden: "Ich kann es kaum erwarten, das erste Mal hier in Messendorf zu trainieren und dann vor unseren tollen Fans aufzulaufen. Wir müssen wieder eine Einheit werden, wie es vor einem Jahr war.".

Trainer Nestor El Maestro sagt über seinen neuen Offensivspieler: "Thorsten ist ein technisch versierter und charakterstarker Spieler. Er bringt außerdem Torgefahr, egal ob als Torschütze oder Assist-Geber, mit. Ich freue mich ihn zumindest in der kommenden Saison in unserer Mannschaft zu haben."

Röcher spielte bereits in der so erfolgreichen Saison 2017/18 für Sturm, wurde mit den Grazern Vizemeister und Cupsieger. In 37 Partien für Sturm - bewerbsübergreifend - erzielte der Burgenländer acht Tore und bereitete 17 weitere vor. Vor allem mit seiner Schnelligkeit und seinem Zug zum Tor bereitete er seinen Gegenspielern Schwierigkeiten.

Eigenschaften, die in Deutschland nicht genug geschätzt wurden. Bei Zweitliga-Absteiger Ingolstadt kam Röcher nur in 18 Partien zum Einsatz. Trainerwechsel machten es für Röcher schwer, in Ingolstadt Fuß zu fassen. Jetzt ist der 28-Jährige wieder dorthin zurückgekehrt, wo er die größten Erfolge gefeiert hat.