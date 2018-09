Facebook

Alexander Nouri © APA/AFP/dpa/CARMEN JASPERSEN

Wie der Fußball-Zweitligist am Montag bekanntgab, tritt der frühere Werder-Bremen-Coach die Nachfolge von Stefan Leitl an. Der 39-Jährige erhielt beim Verein der Österreicher Marco Knaller, Konstantin Kerschbaumer und Thorsten Röcher einen Vertrag bis 2020.

Der FCI hatte sich am Wochenende nach der 0:1-Niederlage gegen St. Pauli und nur einem Sieg in den ersten sechs Saisonspielen von Leitl getrennt. Alexander Nouri soll bereits am Dienstag gegen den 1. FC Köln auf der Bank sitzen.