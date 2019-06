SK Sturm Günter Kreissl präsentiert dem Vorstand seine Analyse

Facebook

Roman Mählich, Christian Jauk und Günter Kreissl (von links) spielen heute eine Hauptrolle bei Sturms Vorstandssitzung © Montage Gepa 3

Einen Tag nach dem Ende der enttäuschenden Saison des SK Sturm haben sich Trainer und Spieler in den Urlaub verabschiedet. Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl arbeitete aber fleißig, und zwar an einem „Analysekonzept. Das ist nichts, was man in ein, zwei Stunden abgeschlossen hat“, sagt der 45-Jährige. „In diese Analyse fließen die gesamte Saison und der Status quo ein.“