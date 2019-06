Der SK Sturm empfängt um 17 Uhr Rapid zum Europa-League-Play-off-Rückspiel in der Merkur-Arena. Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel haben die Grazer alle Trümpfe in der Hand. Aber Dario Maresic fällt krankheitsbedingt aus.

Hier kommen Sie zum Liveticker!

Das letzte Saisonspiel wird in der österreichischen Fußball-Bundesliga bestritten. Und es kommt zum Abschluss zu einem echten Schlager. Im Rückspiel des Europa-League-Play-offs stehen sich in der Grazer Merkur-Arena um 17 Uhr der SK Sturm und Rapid Wien gegenüber.

Im Hinspiel setzten sich die Steirer mit 2:1 durch und gehen mit Vorteilen in dieses K.o.-Duell. Aber Achtung. Sturm verlor die vergangenen fünf Bundesliga-Heimspiele, was einen Negativrekord in der schwarz-weißen Geschichte bedeutet.

Andererseits gilt Rapid als Lieblingsgegner der Steirer, haben sie doch acht Pflichtspiele in Folge nicht mehr gegen die Hütteldorfer verloren.

Sturm-Trainer Roman Mählich muss den Ausfall von Dario Maresic (Magen-Darm-Virus) verkraften. Für den U21-Teamspieler rückt Markus Lackner in die Innenverteidigung. Der 28-Jährige steht erstmals seit 2. Dezember 2018 wieder in der Startelf. Seither kam der Ex-Admiraner nur zu einem 33-minütigen Kurzeinsatz. Außerdem spielt der im Hinspiel mit einem Tor und einem Assist glänzende Jakob Jantscher im linken Mittelfeld statt Michael John Lema.

Rapid setzt auf folgende Startelf: