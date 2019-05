Die Sturm-Fans haben auf der Heimreise aus Wolfsberg einen Zwischenstopp eingelegt und im Trainingszentrum in Messendorf das Gespräch mit Mannschaft und Verantwortlichen gesucht. Oft kam das in der Geschichte noch nicht vor.

© Clemens Ticar

Von einer "besonderen Situation" sprach Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich am Sonntag gegen 21 Uhr als der Mannschaftsbus von Sturm Graz nach der Auswärtsniederlage in Wolfsberg in Messendorf vorfuhr und von den Fans empfangen wurde. "Normalerweise werden wir hier positiv verabschiedet", beweist Tebbich auch in der "besonderen Situation" Galgenhumor.