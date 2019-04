Facebook

© GEPA pictures

Lange war man bei Lukas Spendlhofer im Unklaren: Bleibt der Verteidiger bei Sturm? Oder geht er doch?

Jetzt ist klar: Der 25-Jährige, dessen Vertrag in Graz im Sommer ausgelaufen wäre, bleibt den Schwarz-Weißen erhalten. Spendlhofer hat einen neuen Vertrag bis 2022 unterschrieben.

Der Niederösterreicher ist seit 2015 bei Sturm. Bisher absolvierte der 1,87 Meter große Abwehrspieler 147 Partien für die Steirer und traf dabei sechs Mal.

"Ich freue mich, dass wir mit seiner Unterschrift einen Spieler mit hoher sportlicher Qualität in unserer Mannschaft haben, der auch für viele Fans eine Identifikationsfigur ist“, sagt Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl.

„Ausschlaggebend war das, was ich an dem Verein habe. Auch das Umfeld und meine Familie. Ein Traum von mir wäre, wenn ich mit dem Verein noch einen Titel holen könnte", wird Spendlhofer in der Sturm-Aussendung zitiert.

