© GEPA pictures

Nicht wenige der 8567 Zuseher in der Merkur-Arena ärgerten sich, den wunderschönen Frühlingsnachmittag für die 0:1-Niederlage des SK Sturm gegen St. Pölten geopfert zu haben. Was der schwarz-weiße Anhang zu sehen bekam? Fehler am laufenden Band, keine Ideen im Spiel nach vorne, zu wenig Aggressivität (nur rund 40 Prozent gewonnene Zweikämpfe) und kaum Tormöglichkeiten.

