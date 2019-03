Kleine Zeitung +

0:1 gegen St. Pölten Der SK Sturm verliert nach ganz schwacher Vorstellung

Mit einem 0:1 gegen St. Pölten in Graz ist der SK Sturm in die Meistergruppe der Bundesliga gestartet. Gäste-Joker Husein Balic erzielte in der 86. Minute das verdiente Siegtor.