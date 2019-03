Facebook

Thomas Schrammel © GEPA pictures

Thomas Schrammel verlängert seinen Vertrag bei Sturm Graz bis 2020, allerdings nicht, weil Sturm Graz die Option gezogen hat - Schrammel und die Grazer einigten sich auf einen neuen Vertrag.

"Thomas ist ein außerordentlich zuverlässiger Vollprofi, der in jedem Training und Spiel alles für die Mannschaft gibt. Bei ihm hat man den Eindruck, dass er sich trotz all seiner Routine ständig weiter verbessern will. An solchen Eigenschaften können sich auch unsere jungen Spieler orientieren. Darüber hinaus hat er auch sportlich immer geliefert, wenn wir ihn in dieser Saison gebraucht haben. Ich freue mich, dass er auch in der kommenden Spielzeit Teil des SK Sturm sein wird", freut sich Geschäftsführer Sport Günter Kreissl über die Vertragsverlängerung.

Schrammel: "Ich fühle mich sehr wohl hier in Graz und bin voll fit. Ich freue mich, auch in der kommenden Saison alles für die Schwoazen geben zu können. Jetzt gilt die volle Konzentration der Meistergruppe, in welche wir am kommenden Sonntag mit einem Sieg starten wollen." Roman Mählich ist ebenfalls zufrieden: "Spieler wie Thomas wünscht man sich als Trainer in einer Mannschaft. Er ist jederzeit bereit alles zu geben und man kann sich auf ihn verlassen", wird der Sturm-Trainer in einer Aussendung zitiert.