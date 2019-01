Bei strahlendem Sonnenschein absolvierte der SK Sturm eine harte, zweistündige Trainingseinheit in Belek. Der Rasen sorgte für Überraschungen.

SK Sturm in Belek

Roman Mählich gibt Anweisungen © GEPA pictures

Endlich! Seit Donnerstag ist der SK Sturm in der Türkei, am heutigen Montag hat auch erstmals die Sonne vorbei geschaut. Bei milden Temperaturen bat Trainer Roman Mählich seine Mannschaft um Punkt 9.30 Uhr Ortszeit zur ersten Einheit des Tages. Mählich sowie sein gesamtes Betreuerteam war schon eine halbe Stunde früher auf dem Feld, baute alles auf und bereitete so eine intensive Einheit vor, die knapp zwei Stunden dauern sollte.

Der Ball war zwar immer im Spiel, ins Schwitzen kamen die Spieler aber nicht nur ob des Sonnenscheines. Nicht mit dabei waren Lukas Grozurek und Lukas Fadinger. Zweiterer liegt mit Fieber im Bett, Grozurek ist weiterhin angeschlagen. Kapitän Stefan Hierländer absolvierte ebenso ein eigenes Programm auf dem Rasen wie Markus Pink - Markus Lackner konnte zumindest Teile des Mannschaftstrainings mitmachen.

Franco Foda begrüßt Roman Mählich Foto © (c) GEPA pictures/ Christian Ort

Einiges mitgemacht hat in den letzten Tagen auch der Rasen - Unwetter machten Belek und den umliegenden Ortschaften zu schaffen. So musste der Platzwart kurzerhand reagieren, riss ein ordentliches Stück vom Spielfeld raus. Zur Verwunderung der Grazer. Bis zur Nachmittagseinheit soll das "Problem" aber behoben werden.

Am Nachmittag soll der Schaden behoben sein Foto © Jerovsek

Während des Trainings selbst kam der Spaß nicht zu kurz. Genau so, wie es trotz aller Ernsthaftigkeit im Trainingslager auch sein soll.

Die Stimmung beim Sturm-Training passt +

Hohen Besuch erhielten die Steirer zudem vom Teamchef: Franco Foda schaute gemeinsam mit seinen Assistenten Imre Szabics und Thomas Kristl in Belek vorbei, am Nachmittag steht Rapid auf der Liste des Trios.

