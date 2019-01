Facebook

Peter Zulj © GEPA pictures

Die Transferzeit ist voll im Gange und nun könnte sich auch bezüglich Peter Zulj etwas bewegen. So soll laut "Sky Sport" vom italienischen Serie-A-Klub Empoli ein Angebot für den zentralen Mittelfeldspieler beim SK Sturm hereingeflattert sein. Der Vertrag des ÖFB-Teamspielers bei den Grazern läuft noch bis 2020.

Der in der Toskana beheimatete Verein Empoli befindet sich in Italien aktuell in Abstiegsgefahr, ist derzeit auf dem 17. Platz, nur drei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. In Empoli steht auch Österreichs U21-Teamspieler Arnel Jakupovic unter Vertrag. Allerdings hatte er im Herbst keinen Einsatz bei den Profis und könnte in die Serie B verliehen werden.