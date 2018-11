Facebook

Heiko Vogel © APA/ERWIN SCHERIAU

Heiko Vogel sagte nach der 0:2-Niederlage gegen Hartberg, dass zwei Siege gegen Innsbruck und St. Pölten Pflicht seien. Ambition genug in Hinblick auf die Partie gegen die Tiroler, die am Samstag in Liebenau gastieren. Immerhin war es die Elf von Trainer Karl Daxbacher, die den dominierenden Salzburgern als einziges Team einen Punkt im eigenen Stadion abknöpfen konnte. Aufgrund der prekären Tabellensituation, in der sich die Grazer befinden, scheint ein voller Erfolg alternativlos.

