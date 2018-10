Facebook

© GEPA pictures

Wieder kein Sieg für den SK Sturm! Aber die Leistung der Grazer war gegen dominant spielende Salzburger bei der 1:2-Niederlage mehr als ordentlich.

Schon in der fünften Minute hätte es eigentlich 1:0 für Salzburg stehen müssen. Fredrik Gulbrandsen hätte den Ball aus kurzer Distanz nur noch über die Linie schieben müssen, scheiterte aber dennoch an Tormann Jörg Siebenhandl. Die Gäste dominierten das Geschehen nach Belieben, Sturm kämpfte aber mit allen Mann dagegen an und hielt die "Bullen" so weitgehend vom Tor fern. Bis zur 28. Minute: Eine Offensivaktion schloss Gulbrandsen mit einem schönen Schuss ins lange Eck ab - 1:0 aus Sicht der Salzburger. Dabei sollte es allerdings nicht bleiben. Denn eine Minute vor dem Pausenpfiff schlug der große Moment von Peter Zulj. Der Spielmacher der Grazer zirkelte einen Freistoß aus knapp 18 Meter unhaltbar für Tormann Cican Stankovic unter die Latte.

Nur wenige Minuten nach Wiederbeginn aber die neuerliche Führung. Erst scheiterte Patson Daka noch an Siebenhandl, den anschließenden Eckball verwertete Abwehrspieler Stefan Lainer per Kopf zum 2:1 für die Mannschaft von Marco Rose (53.). Sturm ergab sich dem übermächtigen Gegner allerdings nicht, spielte sein Spiel konsequent weiter und kam in der Schlussphase zu Chancen: Fabian Koch zog von der Strafraumgrenze ab und scheiterte nur knapp (72.). Auch ein Kopfball des eingewechselten Markus Pink ging nur knapp drüber (78.). Eine Minute später erneut Pink, diesmal zeichnet sich Stankovic mit einer Glanzparade aus. Wieder nur eine Minute später, wieder jubeln die knapp 11.147 Zuschauer beinahe: Stefan Hierländer per Kopf über das Tor.

Am Ende wollte es aber nicht sein, Sturm musste sich erneut geschlagen geben und wartet nun bereits seit vier Spielen auf einen vollen Erfolg.