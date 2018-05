Facebook

Marvin Potzmann © GEPA pictures

Jammern steht bei Franco Foda nicht an der Tagesordnung. Dabei hätte der ÖFB-Teamchef durchaus Grund dazu. Immerhin fallen mit Marcel Sabitzer, Valentino Lazaro, Michael Gregoritsch, Marc Janko und Maximilian Wöber verletzungsbedingt gleich fünf Akteure für die freundschaftlichen Länderspiele gegen die WM-Teilnehmer Russland (30. Mai in Innsbruck), Deutschland (2. Juni in Klagenfurt) und Brasilien (10. Juni in Wien) aus, von denen zumindest die ersten drei als Leistungsträger bezeichnet werden können. "Aber als Teamchef von Österreich stehen mir die besten Spieler eines ganzen Landes zur Verfügung. Dementsprechend haben andere Spieler die Möglichkeit, sich zu beweisen", betont Foda.

