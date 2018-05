Facebook

Dario Maresic (rechts) bleibt der Sturm-Familie erhalten © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Walgram)

Das lange Warten hat ein Ende. Die Sturm-Fans dürfen sich freuen. Die große Party für den Cupsieg im Anschluss an den 2:0-Bundesliga-Sieg gegen die Admira (hier geht es zum ausführlichen Spielbericht) beherbergte eine faustdicke Überraschung.

Denn vor 13.421 Zusehern in der Merkur-Arena wurde von Geschäftsführer Sport Günter Kreissl die Vertragsverlängerung von Dario Maresic bekanntgegeben. Der 18-Jährige hatte zahlreiche Angebote anderer Vereine. Nun hat sich der Innenverteidiger für die Grazer entschieden und einen neuen Vertrag bis 2020 unterschrieben. Dieser Kontrakt dürfte erst am heutigen Sonntag fixiert worden sein. So war ein perfekter Rahmen für die positive Meldung garantiert. "Es freut mich ganz besonders, dass Dario bei uns bleibt", sagte Kreissl stolz. Die Fans sangen begeistert "Maresic, Maresic, Maresic!"

"Das Beste für meine Entwicklung"

Maresic bestritt in dieser Saison 40 Pflichtspiele für die Schwarz-Weißen und ist aus der Abwehrzentrale nicht mehr wegzudenken. Der ÖFB-U21-Teamspieler könnte schon bald die erste Einberufung von A-Teamchef Franco Foda erhalten. "Ich habe immer betont, dass Sturm ein wichtiger Ansprechpartner für meine Zukunft bleibt. Gemeinsam mit meinen Beratern und meiner Familie haben wir aber natürlich alle Möglichkeiten abgewogen und letztendlich entschieden, dass es das Beste für meine weitere Entwicklung ist, vorerst bei Sturm zu bleiben. Ich freue mich auf die weitere Zeit hier. Wir sind eine geile Truppe mit super Fans", sagte der Innenverteidiger.

Bei Sturm-Trainer Heiko Vogel ist die Freude riesig: "Für mich ist die Verlängerung ein ganz besonderer Moment, weil es ganz lange danach aussah, dass wir es nicht umsetzen können, Daki für uns zu gewinnen. Umso größer ist die Freude, eines der größten Talente im Österreichischen Fußball weiter trainieren zu dürfen."

Peter Zulj als bester Spieler geehrt

Außerdem überreichte Bundesliga-Vizepräsident Erwin Fuchs den Pokal für den besten Bundesliga-Spieler dieser Saison an Sturm-Regisseur Peter Zulj.