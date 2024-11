Der SK Sturm surft aktuell auf der Erfolgswelle. 10.000 Dauerkarten verkauften die Grazer, bevor eine Sperre in Kraft trat, um auch Tagestickets anbieten zu können. Nach 23 Jahren spielen die Schwarz-Weißen wieder in der Champions League, nachdem die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer das Double in der Vorsaison erobern konnte.

Daher wird der Umsatz wohl rekordverdächtige 65 Millionen Euro betragen, bedingt durch hohe Europacup-Startgelder und Spielertransfers.

Vor dem Bundesliga-Gipfeltreffen zwischen Sturm und Rapid hat Präsident Christian Ilzer eine weitere Rekordmarke präsentiert. So durften die Steirer ihr 20.000 Mitglied begrüßen. Zum Vergleich: In Österreich hat nur Rapid mehr Mitglieder zu verzeichnen. Es sind aber nur noch rund 1000 Mitglieder Rückstand auf die Hütteldorfer. Auf Platz drei übrigens: die Wiener Austria mit 8000 Migliedern.