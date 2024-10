Genau 1619 Tage übt Andreas Schicker das Amt des Sport-Geschäftsführers beim SK Sturm aus. Dass noch viele hinzukommen werden, ist auszuschließen. Der Wechsel des 38-Jährigen zu Hoffenheim wird in den kommenden Tagen offiziell verkündet werden. Als Ablösesumme wird ein siebenstelliger Eurobetrag in die Murstadt fließen. Der Wechsel in die Deutsche Bundesliga galt als das große Ziel des Obersteirers, für den jetzt die Zeit reif ist, diesen Schritt zu tun.