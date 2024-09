Der SK Sturm bestreitet am Donnerstag das erste Champions-League-Spiel seit mehr als 23 Jahren. Gegner ist im französischen Guingamp der Drittplatzierte der Ligue 1 aus dem Vorjahr, Brest. Um 21 Uhr wird die Partie angepfiffen. 300 Sturm-Fans werden mit dabei sein. Wer nicht im Stadion mit dabei sein kann, hat die Möglichkeit, die Begegnung auf Sky live mitzuverfolgen.

Die Anreise nach Frankreich gestaltet sich für die Grazer kompliziert. Ursprünglich war es geplant, dass die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer um 14.30 Uhr vom Grazer Flughafen am Thalerhof abhebt. Da die Maschine von Avanti Air mit 78 Sitzen allerdings mit 20 Minuten Verspätung in der Steiermark gelandet war, verpassten die Piloten den Slot für die Weiterreise.

Geänderte Flugroute

Infolgedessen musste die Flugroute geändert werden, um die Reise antreten zu können. Diese ist nun länger, weshalb das Flugzeug neu betankt werden muss.

Gut, dass die Schwarz-Weißen das Training bereits in Graz absolviert und auf das Abschlusstraining in Frankreich verzichtet haben. Einzig die Pressekonferenz und die Platzbegehung werden am Abend noch über die als Pflichtpunkte anstehen. Es bleibt zu hoffen, dass sich Sturm von der Flugverspätung nicht beirren lässt.